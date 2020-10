Coronavirus : la luxueuse «suite présidentielle» de Donald Trump à l'hôpital

Souffrant du coronavirus, Donald Trump est hospitalisé depuis vendredi au centre médical militaire Walter Reed, à Washington. Plus précisément, le chef d'Etat américain est soigné dans la «suite présidentielle», mélange de chambre du Ritz médicalisée et d'un bureau de travail digne de la Maison blanche.

Surnommée «Ward 71» (soit «l'aile 71»), cette suite de 300 m2 est constituée de six pièces. Elle comprend ainsi une unité de soin intensif, une cuisine, un salon et une pièce de travail, une chambre à coucher avec un bureau, ainsi qu'une salle à manger surplombée par un chandelier en cristal.

Des journalistes américains avaient pu pénétrer dans ce lieu hautement sécurisée en 2007 et prendre plusieurs photos, comme l'a reporté USA Today. Même s'il faut savoir qu'une rénovation a été réalisée depuis, en 2011 :

U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ

— Richard Southern (@richard680news) October 3, 2020