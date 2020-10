Coronavirus : l'ampleur étonnante du cluster de la Maison Blanche

Le nombre de cas à la Maison Blanche ne cesse d'augmenter au fil des heures. Le coronavirus se serait propagé le 26 septembre dernier lors de la cérémonie en l’honneur d’Amy Coney Barrett, proposée comme nouvelle juge à la cour suprême par le président américain après le décès de Ruth Bader Ginsburg.

Il se pourrait d'ailleurs que cet événement soit à l’origine de la contamination de Donald Trump et de son épouse, diagnostiqués positifs vendredi. Ce 4 octobre, selon le décompte d'une correspondante à la Maison Blanche de CBS, 26 personnes ont officiellement été contaminées. Trois sénateurs, Thom Tillis, Mike Lee et Ron Johnson, font partie des cas recensés lors de la cérémonie, tout comme l’ancienne conseillère du président américain, Kellyanne Conway ou encore Nick Luna, le garde du corps de Donald Trump. Amy Coney Barrett, elle, déclare ne pas avoir été testée positive.

Trois journalistes membres de l’Association des correspondants de la Maison Blanche, présents lors de la cérémonie mais dont les noms n'ont pas été dévoilés, font aussi partie des cas. De plus, une dizaine de personnes qui ont travaillé à l'organisation du débat entre Donald Trump et Joe Biden à Cleveland sont touchées.

Melania, Sen. Mike Lee and the Rev. John Jenkins, all of who have tested positive for Covid-19, were in close proximity to senators and White House officials at last Saturday's ACB announcement. https://t.co/FuaOoez2e2 pic.twitter.com/IAoWDXNMtI

— Taylor Miller Thomas, but spooky (@tmthomasdc) October 2, 2020