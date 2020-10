Les fleurs deviennent plus sombres à cause du changement climatique

Les fleurs auraient déjà commencé à ressentir les effets du changement climatique, en devenant plus sombres. C'est ce qu'a découvert un scientifique américain, qui a étudié des herbiers regroupant des plantes du monde entier depuis 1941.

Dans son article récemment publié dans la revue Current biology, Matthew Koski, chercheur au département de biologie de l'Université Clemson de Caroline du sud, décrit en effet les évolutions détectées en analysant la composition de 1.238 fleurs de 42 espèces sur ces dernières décennies.

Selon lui, en soixante-quinze ans, la teneur en pigments des pétales aurait augmenté de 2 %. Il s'agirait d'un mécanisme de défense des végétaux, qui produisent davantage des pigments pour se protéger des rayonnement ultraviolets du soleil. Ils deviendraient donc plus sombres, à l'image de la peau humaine qui bronze.

dommage collatéral des trous dans la couche d'ozone

Un phénomène d'autant plus marqué que la couche d'ozone, censée arrêter les UV du soleil, diminue depuis plusieurs décennies. Ce qui explique pourquoi les végétaux les plus concernés par ce changement seraient ceux qui poussent dans des régions les plus proches des pôles, où se trouvent les fameux trous de la couche d'ozone.

Mais Matthew Koski a aussi détecté des nuances dans ces changements. Certains plantes, dont les pétales protègent le précieux pollen, ont plutôt tendance à diminuer leur pigmentation. Un pétale plus sombre aura en effet tendance à chauffer et donc à risquer d'assécher le pollen.

Désormais, face à ces nouvelles informations, les scientifiques vont d'abord devoir déterminer s'il s'agit d'un changement génétique profond chez les fleurs étudiées ou seulement ponctuel pour s'adapter à un changement momentané.

Autres questions : à partir de quand cette évolution de la couleur des fleurs deviendra-t-elle décelable par les yeux de l'Homme ? Et surtout, quel effet va-t-elle avoir pour les pollinisateurs, insectes ô combien importants dans le cycle naturel ?