Des cellules cérébrales intactes découvertes sur un homme mort dans l'éruption du Vésuve

Mort lors de l'éruption du Vésuve (Italie) en 79 après Jésus Christ, ce jeune homme d'environ 25 ans a réussi à surprendre les scientifiques, près de 2.000 ans plus tard. En étudiant sa dépouille, les chercheurs ont découvert des cellules cérébrales restées intactes.

La victime a été retrouvée pour la première fois à Herculanum, dans les années 1960. Selon les informations de CNN, elle était allongée face contre terre sur un lit en bois, dans un bâtiment a priori dédié au culte de l'empereur Auguste.

Amazing #Roman science: vitrified Herculaneum brain tissue has preserved individual neurons. Unique processes " 'congealed' cellular structures of the central nervous system [...], preserving them intact until today" ~ Pier Paolo Petrone, in @repubblica

