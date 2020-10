Espace : Mars observable comme jamais depuis 15 ans ce soir

Elle s'est progressivement approchée de nous, l'air de rien, pendant toute l'année 2020. En 15 ans, la planète Mars n'a jamais été si proche de la Terre qu'aujourd'hui, mardi 6 octobre, alors qu'elle se trouve à 62 millions de kilomètres de distance.

Son périgée, c'est à dire son point d'orbite le plus proche de la Terre, a été atteint à 16h18, précisément. Impossible à observer à ce moment-là, sa proximité permettra de l'admirer comme jamais ces dernières années à partir de 20h20 environ. La planète rouge sera alors visible à l'oeil nu, dans la constellation des Poissons, et pourra être observée jusqu'à 8h du matin.

#Mars is here! It's spent 2020 approaching Earth, during the Martian southern spring and summer. Hope it's bringing some intelligent life here https://t.co/1IwtutSWJz pic.twitter.com/7KW4hAVzdY

— Andy Casely (@deeptwilight) October 1, 2020