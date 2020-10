Notre planète bleue n'est peut-être pas le meilleur des mondes. Une équipe d’astronomes affirme avoir découvert plus d’une vingtaine de planètes potentiellement «super-habitables», qui seraient plus propices à accueillir la vie que la Terre.

Avant de les identifier, les scientifiques ont étudié toutes les exoplanètes connues, soit près de 4.500. Ils ont ensuite sélectionné uniquement celles qui remplissent un certain nombre de conditions requises pour être qualifiées de «super-habitables».

la terre en mieux

L’exoplanète doit notamment être plus grande, plus massive et plus humide que la Terre. La candidate idéale doit aussi être plus vieille qu’elle, c’est-à-dire avoir actuellement entre 5 et 8 milliards d’années. Les astronomes ont d'autre part recherché les exoplanètes où la température en surface est légèrement plus chaude (environ 5°C).

«Nous devons nous concentrer sur certaines planètes qui présentent les conditions les plus prometteuses pour une vie complexe», a déclaré le Pr Dirk Schulze-Makuch, géobiologiste et auteur principal de l’étude, parue dans la revue Astrobiology. Cependant, «nous devons faire attention à ne pas nous restreindre en cherchant une seconde Terre, car il pourrait exister des planètes plus propices à la vie que la nôtre».

Au total, 24 planètes, toutes situées à plus de 100 années-lumière de la Terre, ont été retenues à l'issue des recherches, mais aucune ne répond à tous les critères. La plus prometteuse serait la planète KOI 5715.01. Vieille de 5,5 milliards d’années, elle est 1,8 fois plus grande que la Terre, la température moyenne sur sa surface est d’environ 12 °C, mais elle se trouve à 2.964 années-lumière de nous.