Le Nobel de chimie à Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna pour avoir développé une «méthode d'édition des gènes»

Le prix Nobel de chimie a été attribué mercredi à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna, deux généticiennes qui ont mis au point des «ciseaux moléculaires» capables de modifier les gènes humains, une percée révolutionnaire.

La récompense leur est décernée pour «le développement d'une méthode d'édition des gènes», avec «un outil pour réécrire le code de la vie», a souligné le jury à Stockholm en annonçant la récompense. Grâce à cette découverte, les scientifiques pourront modifier des portions de gènes chez les animaux, les plantes et les microorganismes avec «une très grande précision».

Cette technologie pourrait aussi servir à soigner les maladies héréditaires. Des essais cliniques sont également en cours pour trouver de nouvelles thérapies contre le cancer grâce à cette découverte.

C’est en 2012 que les deux chercheuses ont mis au point ces «ciseaux moléculaires», qu’elles ont nommé «CRISPR/Cas9». Grâce à ces ciseaux, il est possible de couper l’ADN à un endroit précis, où un gène est défaillant, pour y insérer à la place un nouveau gène qui fonctionne mieux. Ils sont depuis largement utilisés par la communauté scientifique, car sont simples d’utilisation et peu coûteux.

Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna deviennent ainsi les sixième et septième femmes à remporter ce prix depuis 1901 l’année où le premier prix Nobel de cette catégorie a été décerné. «Mon souhait est de donner un message positif aux jeunes filles qui voudraient suivre le chemin de la science, et ainsi leur montrer que les femmes peuvent aussi avec un impact sur la science grâce à leurs recherches», a déclaré Emmanuelle Charpentier.

“My wish is that this will provide a positive message to the young girls who would like to follow the path of science, and to show them that women in science can also have an impact through the research that they are performing.”





- 2020 Chemistry Laureate Emmanuelle Charpentier. pic.twitter.com/0yWdih3hpl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020