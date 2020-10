Les Pussy Riot ornent les bâtiments gouvernementaux de drapeaux LGBT pour l'anniversaire de Poutine

Pour faire à nouveau entendre leurs voix, les Pussy Riot ont soigneusement choisi leur moment. Les membres de ce groupe contestataire ont décoré plusieurs bâtiments gouvernementaux russes de drapeaux LGBT+, mercredi 7 octobre. Soit le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine.

Les militants ont revendiqué cette action sur Facebook, expliquant avoir visé «les symboles les plus importants de l'Etat russe». Les Pussy Riot affirment que deux journalistes ont été arrêtés pendant l'opération.

Ces drapeaux, symboles de la communauté LGBT+, ont été installés aux sièges de l'agence de sécurité russe, de l'administration présidentielle, de la Cour suprême, au ministère de la Culture et au commissariat central.

Sur Facebook, le groupe contestataire en a profité pour énoncer une série de sept demandes, adressées au président Poutine. Il s'agit d'enquêter sur «les meurtres et enlèvements de personnes gays, lesbiennes, tansgenres et queer en Tchétchénie», de «cesser le harcèlement des activistes et organisations qui aident la communauté LGBTQ» mais aussi d'«adopter une loi interdisant la discrimination basée sur le genre ou l'orientation sexuelle».

Le 7 octobre comme jour de la «visibilité LGBTQ»

Les Pussy Riot réclament en outre de «légaliser les 'partenariats' entre personnes du même sexe», de ne plus retirer leurs enfants aux couples homosexuels et d'abolir la loi russe qui punit la «propagande de relations sexuelles non traditionnelles», en la reconnaissant comme «discriminatoire et violant le droit à la liberté d'expression».

Cultivant le sens du pied de nez, les activistes demandent, en dernier lieu, de faire officiellement du 7 octobre, jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, celui de la «visibilité LGBTQ».

Et puisque l'usage veut qu'on offre des présents à celui qui fête son anniversaire, les Pussy Riot se plient à la règle, en choisissant des «cadeaux vraiment nécessaires».

«Le premier est la liberté, écrivent les militants. La principale étape vers elle devrait être la libération - des peurs, du mal et des préjugés. Des lois ridicules et de l'impossibilité à accepter les autres [...] Voici le deuxième cadeau - l'amour. Pas pour la guerre mais pour vous-même et pour les autres. Chacun de nous veut de l'amour. Toute la Russie a désespérément besoin d'amour».