Mike Pence importuné par une mouche pendant le débat face à Kamala Harris

Cette fois-ci, ce sont les observateurs qui ont décidé de faire fi des idées et des programmes. Une semaine après la première confrontation très critiquée entre Donald Trump et Joe Biden, Kamala Harris et Mike Pence se faisaient face ce 8 octobre pour discuter du coronavirus, de politique étrangère, de la Cour suprême ou encore d'environnement.

Cependant, tout cela a été presque mis de côté au profit d'un événement plus trivial et annexe au débat, qui n'avait rien à voir avec l'élection présidentielle : une mouche. Ainsi, l'insecte s'est posé pendant plus de deux minutes sur la tête du vice-président Pence. Cela aura eu pour effet d'amuser journalistes, téléspectateurs et internautes sur les réseaux sociaux.

Le moment était pourtant particulièrement important dans le débat. En effet, Mike Pence et Kamala Harris discutaient de leurs vues sur les tensions raciales qui existent dans le pays, revenues sur le devant de la scène après la mort de George Floyd en juin dernier.

À ce moment précis, l'ancien gouverneur de l'Indiana reprochait à la sénatrice de Californie de ne pas avoir voté une récente réforme des forces de l'ordre, tout en assurant que l'administration Trump soutiendrait toujours les agents de police.

La mouche, passion surprise

Du New York Times à la BBC, les grands médias n'ont pas hésité à s'amuser de cet extrait. Un journaliste travaillant pour un média californien n'a d'ailleurs pas hésité à prendre son chronomètre pour calculer le temps passé à l'écran par la mouche (2 minutes et 3 secondes, ndlr). Il en va de même sur les réseaux sociaux. La campagne de Joe Biden a d'ailleurs mis en vente sur son site une tapette à mouche à l'effigie du démocrate.

Certains internautes ont profité de l'occasion pour ressortir une archive de Barack Obama. En pleine interview, une mouche était alors venue l'importuner. Dans un mouvement vif, il avait tué l'insecte. «Comment un vrai leader s'occupe d'une mouche», légende une supportrice de Joe Biden.

How a real leader deals with a fly: pic.twitter.com/2J17ctUW48 — HawaiiDelilah™ (@HawaiiDelilah) October 8, 2020

À noter malgré tout cela qu'en dépit de quelques interruptions et de libertés prises par les candidats sur leur temps de parole, ce débat vice-présidentiel s'est bien mieux tenu que celui entre Joe Biden et Donald Trump.

Mike Pence a par exemple défendu le bilan du président concernant le coronavirus, quand Kamala Harris a parlé du plus «gros échec de l'histoire américaine». Le tout sans que des insultes soient proférées à répétition.

Le calme avant la tempête ? Car le 15 octobre, les deux candidats à la présidence se feront de nouveau face à Miami, et rien ne laisse présager d'un débat calme et détendu.