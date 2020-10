Le sommet du Kilimandjaro est en feu

Un incendie a éclaté dimanche soir au sommet du Kilimandjaro, le point le plus élevé d’Afrique. Le feu n’est pas encore totalement maitrisé, selon les autorités.

L’incendie serait parti de Whona, une station prisée des alpinistes, selon la direction des Parcs nationaux de Tanzanie (Tanapa). «Plusieurs équipes, y compris des habitants, des étudiants et les pompiers locaux tentent de maitriser le feu. Tanapa va continuer de faire de son mieux pour assurer la sécurité des visiteurs», a assuré Pascal Shelutete, responsable de la communication des Parcs, interrogé par le Guardian.

Les causes de l’incendies sont toujours inconnues à ce stade, mais il pourrait provenir d’un campement de grimpeurs qui tentaient de gravir le mont.

Different scenes regarding fire outbreak on Mount Kilimanjaro. Efforts are underway to contain the fire. We have deployed about 400 pax to counter the outbreak by @PASCALSHELUTETE #TANAPANEWS pic.twitter.com/aVPEGJnKij

— Tanzania National Parks (@tzparks) October 13, 2020