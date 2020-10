En Finlande, ceux qui envoient des «dick pics» non sollicitées encourront bientôt la prison

C'est un nouveau fléau sur le Web, auquel la Finlande tente de mettre un terme. Le pays a décidé de pénaliser les «dick pics», ces photos de pénis reçues par des internautes, majoritairement des femmes, qui ne les ont pas sollicitées. Les Finlandais qui se livrent à cette pratique encourront jusqu'à six mois de prison.

La lourdeur de la peine sera déterminée selon la gravité des faits, allant d'une simple amende à la détention. Selon le ministère de la Justice finlandais, le projet de loi sera présenté au Parlement en 2021. Il repose sur une extension de la définition de harcèlement sexuel, pour lui permettre d'inclure le fait «de harceler oralement, par des photos ou des messages, de prendre des photos d'autrui ou de s'exhiber soi-même».

Ce projet de loi prévoit également de modifier la définition légale du viol. A l'heure actuelle, la loi finlandaise considère qu'il suppose la violence ou la menace. Le chef d'accusation sera élargi à tout rapport sexuel non consenti.

L'ampleur grandissante du phénomène des «dick pics» ces dernières années a poussé le pays à réagir. Le gouvernement a notamment pris connaissance d'une étude menée par Plan international. Parmi les 14.000 jeunes filles et femmes issues de 22 pays interrogées par l'ONG, 35% ont déclaré avoir déjà reçu des «photos ou des images sexuelles ou explicites». La moitié d'entre elles ont déjà connu le harcèlement sexuel en ligne.

La Finlande a décidé de modifier la loi pour que ces agressions ne tombent plus dans un vide juridique. Pour l'instant, le harcèlement sexuel n'est reconnu dans le pays que si la victime a été touchée, et l'envoi d'images sexuelles entre dans le champ de la loi sur la diffamation, inadaptée dans ce genre de cas.

De plus en plus de pays revoient leur législation en ce sens. En 2010, l'Ecosse a aussi pris des mesures contre le harcèlement en ligne et, depuis peu, le Texas punit l'envoi d'images sexuelles non sollicitées d'une amende de 500 dollars.

Oeuvrant sur des plate-formes leur permettant de conserver l'anonymat, les auteurs de ces messages sont souvent difficiles à identifier. Sami Kiriakos, un conseiller du ministère finlandais de la Justice, espère néanmoins disposer de certaines «mesure coercitives», notamment «l'accès aux données télécoms».