Qui se ressemble s’assemble, selon la science

Traits du visage, couleurs des yeux, cheveux… Selon une étude américaine, nous sommes attirés par des personnes qui nous ressemblent physiquement.

Des chercheurs en psychologie de l’université de Stanford (Californie) ont en effet conclu que nous avons tendance à nous mettre en couple avec une personne avec qui nous avons des traits communs, de la même manière que nous recherchons un partenaire partageant nos valeurs.

Avant d’arriver à cette conclusion, Pin Pin Tea-makorn et Michal Kosinski, les auteurs de l’étude, ont analysé, grâce à un logiciel de pointe de reconnaissance faciale, des milliers de photos de couples, prises au début de leur relation et des années plus tard, rapporte le Guardian.

Résultat, ils ont constaté que «les visages des conjoints ont des similarités», et ce, dès le début de leur histoire. Ce n'est pas à force de passer du temps ensemble que l'on finit par se ressembler, ont souligné les chercheurs, contrairement à ce qu'avait démontré, en 1987, le psychologue Robert Zajonc.

En comparant des photographies d’hommes et de femmes prises après un an, puis vingt-cinq ans de vie commune, ce dernier avait observé qu'au fil des années, les traits de leurs visages finissaient par être de plus en plus similaires, à force d'avoir le même régime alimentaire, de faire les mêmes sorties, ou encore de vivre les mêmes émotions.