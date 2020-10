Vidéo : l'impressionnant face-à-face entre un randonneur et un cougar

Un randonneur américain a eu la peur de sa vie lorsqu'il s'est retrouvé nez à nez avec un cougar.

La scène s'est déroulée sur le sentier de Slate Canyon, au cœur de l'Utah, samedi 10 octobre. Kyle Burgess faisait son jogging lorsqu'il a aperçu quatre petits animaux au bord du chemin.

Comme il l'explique au média local Deseret News, il n'a pas su tout de suite identifier l'espèce de ces bébés animaux, mais croit reconnaître des lynx. C'est alors qu'il a sorti son téléphone pour capturer ce moment unique.

Mais les petits étaient en réalité des bébés cougars, et leur mère n'était pas loin, déterminée à les protéger. C'est ainsi que Kyle Burgess a vu le félin surgir des buisson pour se placer face à lui sur le sentier, le fixant de façon menaçante.

S'en est suivi un face-à-face intense de plus de six minutes, durant lesquelles Burgess est passé par tous les sentiments. Conscient qu'il ne devait pas tourner le dos à la bête, le randonneur s'est mis à reculer, ni trop lentement ni trop vite, tout en hurlant et grognant.

Selon Burgess, chaque fois qu'il quittait des yeux la maman cougar ou essayait de se pencher pour lui jeter une pierre, elle se précipitait sur lui en sifflant, comme on peut le voir sur les images qu'il a filmées. Des bonds impressionnants, toutes griffes dehors.

Finalement, le jeune homme a réussi à toucher le félin avec une pierre, et à le faire fuir. Mais son calvaire ne s'est pas pour autant arrêter immédiatement. En effet, pour rentrer chez lui, le randonneur devait repartir dans la direction du cougar. Il a donc attendu une demi-heure, et l'arrivée d'autres promeneurs, pour repartir sereinement.