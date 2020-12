La population indienne de léopards a augmenté de 60% en quatre ans

Jusqu'ici considérés comme une espèce «quasi menacée» par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les léopards viennent d'être promus au rang de «vulnérables». Un statut toujours fragile, mais qui indique une augmentation significative de leur population, notamment en Inde.

D'après les chiffres rendus publics par les autorités, le pays comptait environ 8.000 de ces félins en 2014, contre 12.852 en 2018. Soit une augmentation de 60% en quatre ans dont le ministre indien de l'Environnement, Prakash Javadekar, s'est félicité sur Twitter en énumèrant les principaux états dans lesquels les animaux ont été comptés grâce à des pièges photographiques.

Congratulations to the States of MP(3,421), Karnataka(1783) and Maharashtra(1690) who have recorded the highest leopard estimates.





Increase in Tiger, Lion & Leopards population over the last few years is a testimony to fledgling wildlife & biodiversity. pic.twitter.com/LsJcUPOEsr

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 21, 2020