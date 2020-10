Coronavirus : qui est susceptible de contracter une maladie longue ?

Si pour certains, le Covid n’est qu’un mauvais moment à passer avant de reprendre rapidement une vie «normale», pour d’autres, les effets de la maladie durent très longtemps. Mais qui est susceptible de contracter ce que l’on appelle le «Covid long» ?

Des chercheurs du collège royal de Londres ont réalisé une étude permettant d’affirmer qu’un malade sur vingt est susceptible de ressentir des symptômes pendant au moins huit semaines.

Si tout le monde est susceptible d’entrer dans ce cas de figure, le profil le plus à risque est une femme, en surpoids et souffrant d’asthme.

«Avoir plus de cinq symptômes durant la première semaine est un facteur de risque clé», précise également le docteur Claire Steves, à la BBC. Quelqu’un ayant une toux, de la fatigue, mal à la tête, de la diarrhée et qui perd l’odorat sera plus à risque d’être atteint longuement que quelqu’un qui tousse seulement.

Le sexe joue aussi un rôle. «On a vu dans les données récentes que si les hommes ont beaucoup plus de risque d’être gravement malades et de mourir du Covid-19, les femmes sont celles qui présentent le plus de danger de Covid long», poursuit le docteur Claire Steves.

A noter également qu'avoir plus de 50 ans est un critère favorisant.

Les chercheurs ont par ailleurs profité de leur étude pour indiquer que pour une personne sur sept, les symptômes du Covid duraient au moins un mois, pour une sur vingt, au moins deux mois, et pour une sur quarante-cinq, au moins trois mois.