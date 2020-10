Suisse : ils donnent à leur fille le nom d'un fournisseur internet pour avoir le wifi gratuit

Un couple suisse a décidé de donner à sa première petite fille le prénom «Twifia», proche du nom du fournisseur d'accès internet Twifi, pour gagner 18 ans de wifi gratuit.

L'offre de la société Twifi avait été publiée sur Facebook : elle offrirait un accès internet gratuit à tous les couples qui nommeraient leur bébé Twifus (pour un garçon) ou Twifia (pour une fille) et le prouveraient avec un certificat de naissance.

A la recherche d'un prénom insolite, le couple a raconté à Capital qu'il est tombé sous le charme du prénom Twifia. La jeune maman précise aussi que «ce nom signifie connexion, un lien éternel ! Il y a des prénoms bien pires. Et plus nous prononçons 'Twifia', plus il nous plaît».

Ainsi, ils profiteront pendant 18 ans d'un accès gratuit à Internet. Quant à l'argent économisé par cette offre unique, il sera placé sur un compte ouvert pour leur fille Twifia, dans le but de lui payer ses études ou son permis de conduire.