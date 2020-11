Séisme en Turquie : une fillette de 4 ans sauvée après 91 heures sous les décombres

Une fillette de 4 ans a été tirée vivante des décombres d'un bâtiment effondré, 91 heures après qu'un puissant tremblement de terre a frappé l'ouest de la Turquie, alors que le nombre de morts a franchi la centaine mardi, a déclaré le maire local.

«Nous avons été témoins d'un miracle à la 91e heure», a tweeté le maire d'Izmir, Tunc Soyer. «Les équipes de secours ont sorti Ayda, âgée de 4 ans, vivante. En plus de la grande douleur que nous avons vécue, nous avons également cette joie.»

La jeune fille a été vue emmenée dans une ambulance, enveloppée dans une couverture thermique, au milieu des applaudissements et des chants de «Dieu est grand !» des secouristes et des spectateurs, rapporte Aljazeera.

Le sauveteur Nusret Aksoy a déclaré aux journalistes qu'il avait entendu un enfant crier avant de localiser la petite fille à côté d'un lave-vaisselle. Il a dit qu'Ayda lui avait fait signe de la main, lui avait dit son nom et avait dit qu'elle allait bien.

Son sauvetage est intervenu un jour après qu'une fillette de trois ans et une jeune fille de 14 ans aient également été retirées vivantes des bâtiments effondrés à Izmir.

Le séisme de magnitude 7,0, qui a frappé la mer Égée la semaine dernière, a tué 102 personnes et blessé 994 personnes, a déclaré l'autorité chargée des catastrophes du pays, connue sous son acronyme turc AFAD.

Le sauveteur a ajouté que les secouristes de la province d'Izmir continuaient de rechercher, dans cinq bâtiments, un nombre indéterminé de personnes disparues.

Plus de 3.500 tentes et 13.000 lits sont utilisés pour des abris temporaires en Turquie, où les efforts de secours ont rassemblé près de 8.000 membres du personnel et 25 chiens de sauvetage, a indiqué l'agence.

Plus de 1.464 répliques

La Turquie a signalé plus de 1.464 répliques après le tremblement de terre, dont 44 d'une magnitude supérieure à quatre.

Après que des dizaines de bâtiments ont été endommagés et le risque de tremblement de terre répétés, des milliers d'habitants ont été contraints de passer la quatrième nuit dans des tentes à Izmir.

Ce tremblement de terre est le plus meurtrier en Turquie cette année après qu'une autre catastrophe a frappé les provinces orientales d'Elazig et de Malatya en janvier, faisant plus de 40 morts.

La Turquie est traversée par des lignes de faille et est sujette aux tremblements de terre. Plus de 500 personnes ont été tuées lors de séismes en 2011 dans la ville orientale de Van, tandis qu'une autre en janvier de cette année a tué 41 personnes dans la province orientale d'Elazig.

En 1999, deux puissants tremblements de terre ont tué 18.000 personnes dans le nord-ouest de la Turquie.

La Turquie a un mélange de bâtiments anciens et de nombreuses structures sont construites à bas prix ou illégalement, ce qui peut entraîner de graves dommages ainsi que des décès en cas de tremblement de terre.

Les réglementations ont été durcies pour renforcer ou démolir les bâtiments, et la rénovation urbaine est en cours dans les villes turques, mais cela ne se fait pas assez rapidement.