Après la défaite de Donald Trump, les téléchargements d'un morceau de rap augmentent de 400%

Comme un message envoyé au président sortant. Une heure seulement après l'annonce de la victoire de Joe Biden face à Donald Trump ce 7 novembre, FDT des rappeurs YG et Nipsey Hussle était en tête des ventes sur iTunes après avoir été écoutée plus d'un million de fois le jour de l'élection.

Publié en 2016, le titre connaît donc une deuxième jeunesse avec l'actualité politique américaine. Et pour cause, FDT signifie tout bonnement «Fuck Donald Trump». La phrase, prononcée à de multiples reprises dans la chanson, est donc tout bonnement devenu un hymne des célébrations dans l'après-midi et la soirée du 7 novembre aux Etats-Unis.

Particulièrement utilisée dans les grandes villes, FDT s'est même retrouvée par hasard diffusée en direct sur CNN en pleine édition spéciale. Plusieurs fans se sont donc lancé une mission : faire en sorte que la chanson soit numéro 1 du Billboard Hot 100 la semaine prochaine, de manière à marquer le coup.

Le tout est également un hommage à l'un des deux auteurs. En effet, Nipsey Hussle n'est plus vivant pour observer le nouveau succès de sa chanson. Le rappeur est décédé en mars 2019. Celui-ci s'est fait tirer dessus à seulement 33 ans par Eric Holder, un homme originaire du même quartier que lui.