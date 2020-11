Election américaine : Donald Trump devient le 4e président non réélu dans les urnes depuis 1945

L'histoire parlait pourtant pour lui. En étant battu par Joe Biden, Donald Trump est devenu le quatrième président américain à échouer à se faire réélire depuis 1945. Ces dernières décennies, la prime au sortant jouait à plein.

Sur les 45 présidents de l'histoire des Etats-Unis depuis 1789, seuls quinze ont réussi à être réélus. Mais l'histoire récente était plus favorable aux sortants. En effet, sur les neuf présidents - avant Trump - à s'être présentés devant les électeurs pour un second mandat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, six avaient réussi à l'emporter, dont les trois précédesseurs de Donald Trump : le démocrate Bill Clinton, le républicain George W. Bush et le démocrate Barack Obama.

Donald Trump rejoint ainsi dans le club des présidents perdants le républicain Gerald Ford en 1976, le démocrate Jimmy Carter en 1980 et le républicain George H.W. Bush en 1992. Tous trois avaient été pénalisés par le ralentissement de l'économie américaine au cours de leur mandat. Gerald Ford avait également souffert de sa décision controversée de gracier Richard Nixon après le scandale du Watergate. Plus que le plongeon économique causé par la pandémie de coronavirus, Donald Trump a sans doute payé sa gestion de la crise sanitaire, ainsi que les scandales à répétition ayant émaillé son mandat (soupçons de collusion avec la Russie, demande à l'Ukraine d'une enquête sur Joe Biden...).

Depuis 1945, deux présidents ont par ailleurs renoncé à se représenter. Il y a d'abord eu le démocrate Harry Truman en 1952. Celui-ci avait accédé à la présidence en 1945 à la suite de la mort de Franklin D. Roosevelt et avait été choisi par les électeurs lors de la présidentielle de 1948. Puis le démocrate Lyndon Johnson, en 1968. Il était lui aussi devenu président après le décès du locataire de la Maison Blanche (John F. Kennedy), en 1963, avant de remporter l'élection de 1964.