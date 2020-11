L'élection de Joe Biden est une grande première à plus d'un titre

Une élection présidentielle aux Etats-Unis est toujours un moment historique. Mais celle de Joe Biden l'est à plus d'un titre. Plusieurs barrières ont volé en éclats avec l'annonce de sa victoire contre Donald Trump, battant le pavé pour d'autres paliers à venir dans les prochaines années et décennies.

Le premier octogénaire à la Maison Blanche

Joe Biden aura 78 ans lors de son investiture prévue le 20 janvier prochain. C'est la première fois qu'un homme aussi âgé accède au bureau ovale aux Etats-Unis. Dans quatre ans, lorsque son mandat sera terminé et à condition que sa santé suive, il aura donc 82 ans. Jamais un octogénaire ne s'était retrouvé président des Etats-Unis dans l'histoire, puisque Ronald Reagan avait 77 ans à son départ de la Maison Blanche en 1989.

La première femme à la Maison Blanche

Voir Kamala Harris prononcer son discours de victoire le 7 novembre était un moment émouvant pour un certain nombre de citoyens américains, et en particulier pour les citoyennes américaines. Jamais une femme n'avait obtenu un poste aussi élevé dans la politique américaine. Consciente de cette nouvelle étape, elle a d'ailleurs célébré le moment en portant une tenue entièrement blanche, la couleur associée aux suffragettes, qui se sont battues pour le droit de vote des femmes au début du XXe siècle. Tout un symbole quatre ans après la défaite d'Hillary Clinton face à Donald Trump.

La première asiatique à la Maison Blanche

La présence de Kamala Harris à la Maison Blanche n'est pas inédite uniquement car elle est une femme. La mère de la démocrate, Shyamala Gopalan Harris, est née en Inde en 1938 avant de rejoindre les Etats-Unis des années plus tard. C'est donc la première fois qu'une personne d'origine asiatique occupera un poste aussi important au sein de l'administration américaine. À noter que si Joe Biden ne se présente pas en 2024 (comme il l'a sous-entendu), la prochaine présidentielle pourrait donc donner lieu à un duel d'Indiennes américaines entre Kamala Harris et Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine à l'ONU et l'une des favorites à l'investiture républicaine.

Le premier second gentleman à la Maison Blanche

Une première femme vice-présidente marque aussi l'arrivée du premier second gentleman à la Maison Blanche. Si le nom exact du statut de Douglas Emhoff, mari de Kamala Harris, n'est pas encore parfaitement décidé, il est bel et bien le premier homme à avoir ce statut. Avec l'ambition d'être le premier gentleman en 2024 ?

Le premier élu à obtenir plus de 70 millions de voix

La participation à ce scrutin présidentiel a été sans précédent aux Etats-Unis. À tel point que Joe Biden a obtenu le soutien de plus de 75 millions de citoyens. Un chiffre qui devrait encore augmenter dans les prochains jours au fur et à mesure que les derniers bulletins sont comptés. Jamais un candidat n'avait obtenu plus de 70 millions de voix par le passé.

En 2008, Barack Obama avait battu le record avec 69,4 millions de votes en sa faveur. À noter que Joe Biden n'est pas le seul à franchir la barre des 70 millions. Grâce à la participation en forte hausse, Donald Trump obtient 70,8 millions de bulletins en sa faveur, soit plus de 7 millions de plus qu'en 2016.