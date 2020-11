Coronavirus : la reine d’Angleterre photographiée pour la première fois avec un masque

A 94 ans, il vaut mieux prendre ses précautions. Elizabeth II portait un masque mercredi lors d'une cérémonie commémorative à Londres, une première en public pour la reine d'Angleterre depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Malgré la crise sanitaire, la souveraine a, comme tous les ans, voulu rendre hommage au Soldat inconnu, un combattant britannique non identifié mort durant la Première Guerre mondiale et symbolisant tous ceux ayant perdu la vie lors de ce conflit meurtrier.

Une courte cérémonie privée s'est tenue mercredi à l'abbaye de Westminster, où a été enterré le Soldat inconnu il y a cent ans, avant des commémorations nationales prévues ce dimanche, à l'occasion du «Remembrance Day» («Jour du souvenir»). Portant un masque noir aux contours blancs, la reine a déposé sur la tombe un bouquet de fleurs, basé sur son propre bouquet de mariage - elle s'est mariée dans cette abbaye en 1947 -, avant d'écouter une prière récitée par le doyen de Westminster.

Il s'agissait du premier engagement public d'Elizabeth II à Londres depuis le mois de mars. Elle avait été vue depuis, à quelques occasions, ailleurs dans le pays, mais n'avait pour l'instant jamais arboré de masque sur le visage. Elle fait pourtant partie des catégories de personnes à risque face au coronavirus, au vu de son âge avancé. Le masque a par ailleurs été rendu obligatoire en Angleterre dans de nombreux lieux publics.

La reine avait notamment été critiquée lors de sa dernière apparition publique mi-octobre. La nonagénaire n'avait pas porté de masque au cours d'une visite d'un laboratoire militaire à Porton Down, dans le sud de l'Angleterre, en compagnie de son petit-fils, le prince Wiliam - qui n'en portait pas non plus. Une décision prise, selon des journalistes, en concertation avec le personnel du laboratoire et ses médecins. Des mesures de précaution avaient été prises, dont le dépistage au Covid-19 des 48 personnes amenées à rencontrer la souveraine et le prince William.

Il y a quelques semaines, l'expert en royauté Robert Jobson expliquait que la reine aurait choisi de ne pas porter un masque afin d'envoyer un message de calme et d'espoir au grand public