Une photo de Joe Biden dans sa jeunesse charme les internautes

Joe Biden vient d'être élu président des Etats-Unis et, déjà, son visage est partout sur les réseaux sociaux. Celui qu'on lui connait aujourd'hui, mais aussi celui d'hier. Des clichés de la jeunesse du nouveau chef d'Etat ont été largement partagés et les internautes sont nombreux à trouver le jeune Joe Biden particulièrement séduisant.

Il «pourrait m'écrire à 12h33 et je lui répondrais à 12h32», plaisante l'une d'entre eux sur Twitter. «Ma colocataire et moi avons accroché une photo du Joe Biden d'aujourd'hui et une autre du jeune Joe Biden sur notre mur pour rendre notre journée un peu plus agréable», enchérit une autre.

Young Joe Biden could text me at 12:33pm and I’d reply at 12:32pm pic.twitter.com/52jKWgUAlD — meche (@shadycedez) November 7, 2020

My roommate and I put pictures of current Joe Biden and young Joe Biden on our wall just to make our day a little bit better pic.twitter.com/6avV5J5gFR — Madeline (@kraftmadncheese) November 30, 2016

young joe biden tl cleanse pic.twitter.com/92C69x7O3S — sam ❀ BIDEN2020 (@imagineeagrande) November 5, 2020

Habitués à voir le démocrate sous ses traits actuels d'homme de 77 ans, les internautes sont un peu surpris d'être charmés par le jeune homme qu'il était. Il est vrai que, le 20 janvier prochain, Joe Biden deviendra l'homme le plus âgé à avoir jamais accédé au bureau ovale.

Le jour de son investiture il aura fêté ses 78 ans et dans quatre ans, à la fin de son mandat, il sera âgé de 82 ans. Ce sera la première fois qu'un octogénaire officie à la Maison Blanche. En la matière, le précédent record était détenu par Ronald Reagan qui avait 77 ans en 1989, lorsqu'il a quitté ses fonctions.