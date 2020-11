Les conséquences économiques du coronavirus pourraient aggraver le réchauffement climatique

Avec les confinements à travers le monde, les mois de mars et d'avril ont montré des fortes baisses d'émissions de CO2. Mais avec une crise économique mondiale à résoudre, le retour de bâton pour l'environnement pourrait être massif.

En effet, le Guardian publie, ce 9 novembre, une analyse des différents plans de relance mis en place par plusieurs pays, soulignant le fait que de nouveaux investissements importants dans les énergies fossiles sont prévus. Et comme le signale le média britannique, peu d'entre eux incluent des mesures pour contrebalancer les effets négatifs.

Selon le Guardian et Vivid Economics, la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les seuls pays avec une économie conséquente qui prévoient des investissements avec un impact net bénéfique sur le climat. En revanche, la Chine, la Turquie ou encore la Russie font partie des 15 grandes économies mondiales qui devraient avoir un impact bien plus négatif.

Le rapport pointe du doigt que des efforts sont faits dans plusieurs pays comme le Canada ou la Corée du Sud, mais cela ne suffit pas à inverser la tendance.

Vivid Economics mise en revanche beaucoup sur l'élection de Joe Biden. L'institut explique que si le président élu respecte ses engagements d'investir 2 milliards dans des emplois verts, cela pourrait être un «tournant» dans la lutte contre le réchauffement climatique. Reste à savoir si les mois à venir encourageront les dirigeants à se concentrer sur l'économie verte, de manière à trouver un équilibre entre reprise et protection de l'environnement.