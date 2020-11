Vaccin anti-coronavirus : à quoi correspond «90% d'efficacité» ?

Le laboratoire Pfizer a annoncé lundi que son candidat vaccin contre le coronavirus était «efficace à 90%». De quoi espérer vaincre la pandémie ?

Le laboratoire Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont expliqué avoir testé le vaccin sur des dizaines de milliers de personnes. Des résultats qui semblent donc encourageants, mais qui doivent être pris avec précaution.

Le chiffre est basé sur les résultats préliminaires de la phase 3. Cette «phase 3», obligatoire pour tout laboratoire qui souhaite commercialiser un vaccin, est la dernière phase des essais cliniques. Elle consiste à recruter entre 30 000 et 40 000 volontaires pour tester le produit. Un groupe reçoit le candidat vaccin, tandis que l'autre reçoit un placebo. Le laboratoire observe ensuite quels participants développent la maladie, et établissent un «taux d'efficacité».

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020