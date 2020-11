Canada : Montréal bat un nouveau record de chaleur

Un automne au goût d'été. La ville de Montréal, au Canada, a enregistré des températures records ce 10 novembre, allant jusqu'à atteindre 22,4 degrés. Jamais dans l'histoire du pays un tel chiffre n'avait été observé en plein mois de novembre.

D'après les météorologues, il faut en effet remonter à 1948 pour trouver le précédent record, avec une température de 21,7 degrés dans la ville la plus peuplée du Québec. Mais cela n'est pas un phénomène isolé. Le centre et l'est du Canada connaissent des températures semblables, très douces pour la saison.

À titre de comparaison, la normale de saison est de 7 degrés dans la région. Cela fait suite à un été déjà particulièrement compliqué dans le pays. Plusieurs villes importantes comme Ottawa, la capitale, ont notamment connu le mois de juillet le plus chaud de leur histoire.