Elon Musk contrôlé deux fois positif et deux fois négatif dans la même journée

Elon Musk, le patron des sociétés américaines Tesla et Space X a annoncé s’être fait tester quatre fois dans la même journée, pour savoir s’il était atteint du coronavirus. Deux tests sont revenus négatifs, et deux autres positifs.

Il a raconté cet étrange phénomène sur son compte Twitter. «Il se passe quelque chose d’extrêmement bizarre. J’ai été testé quatre fois au covid aujourd’hui. Deux tests étaient négatifs, les deux autres positifs. Même machine, même test, même infirmière», a raconté l’homme d’affaires, qui précise avoir passé des tests antigéniques.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020