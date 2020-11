Vaccin Moderna: les internautes remercient Dolly Parton pour l'avoir financé

Dolly Parton, le «business angel» des scientifiques ? La phrase peut surprendre, et pourtant, la mythique chanteuse de country a bel et bien aidé au financement du vaccin de la firme Moderna.

Ainsi, en avril, elle a donné un million de dollars au Vanderbilt University Medical Center, à Nashville dans le Tennessee, pour aider à la lutte contre la pandémie. Cet argent a notamment servi pour un essai du fameux vaccin, qui a une efficacité estimée à près de 95%. Le nom de la star apparaît même dans la case «remerciements» de l'article scientifique qui mettait en avant ces résultats.

Dolly Parton est une amie de longue date de Naji Abumrad, un professeur de chirurgie de l'université en question. C'est lui qui lui a parlé des avancées réalisées quant au vaccin, et c'est à cette occasion qu'elle a réalisé son don.

Les internautes se sont régalés de cette information sur les réseaux sociaux. «On ne mérite pas Dolly Parton. (...) Elle n'étale jamais rien. Elle fait juste le boulot, pour le mieux-être de nous tous», écrit l'un deux. «Dolly Parton > Anthony Fauci», s'amuse un autre, en référence au médecin en charge de la cellule de crise de la Maison Blanche. «Dolly Parton est l'héroïne dont nous avons besoin, pas celle que nous méritons», clame enfin un autre utilisateur, faisant écho à une citation tirée du film The Dark Knight.

We do not deserve @DollyParton. She is genuinely of the kindest, most caring human beings, using her (well-earned) fortune to help people in so many different ways. Never flaunting it. Just getting shit done, for the betterment of us all. https://t.co/07TaJY69Xl

— Ben Jacobson (@bfjacobson) November 17, 2020