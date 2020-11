Le coronavirus a-t-il fêté son premier anniversaire ?

Le coronavirus aurait fêté son premier anniversaire, le mardi 17 octobre, selon les données du gouvernement chinois. Le premier cas aurait donc été identifié bien avant le mois de janvier, lorsque les premières alertes ont été émises.

Basé à Hong Kong, le média South China Morning Post (SCMP) a eu accès à la base de données du gouvernement chinois. Le premier cas de malade du coronavirus dans le pays remonterait ainsi au 17 novembre 2019, selon des informations publiées en mars dernier. Si aucune annonce officielle n’a été faite, ni aucune information confirmée concernant le «patient zéro», premier infecté de la maladie, il pourrait s’agir d’un homme âgé de 55 ans, originaire de la province de Hubei, selon le journal.

Les autorités chinoises n’ont officiellement signalé le début de l’épidémie à Wuhan qu’au mois de janvier, mais ont d’ores et déjà identifié au mois 266 personnes infectées par le coronavirus en 2019, dont au moins neuf au mois de novembre.

Il est encore difficile d’affirmer exactement à quelle date le coronavirus est apparu, car plusieurs études et institutions se contredisent. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le premier cas a été détecté le 8 décembre 2019. Dans un document rédigé par plusieurs médecins de Wuhan et publié dans la revue scientifique The Lancet, il s’agirait plutôt du 1er décembre. Une étude italienne affirme même que le virus circulait déjà dans le pays au mois de septembre.

Cette opacité concernant la chronologie de l’épidémie a souvent été critiquée, et considérée par certains pays – notamment les États-Unis – comme une tentative de la Chine de dissimuler cette nouvelle épidémie. Cependant, selon des témoignages de médecins recueillis par SCMP, le corps médical ne se serait rendu compte qu’il s’agissait d’une nouvelle maladie que vers la fin du mois de décembre 2019, et pensait tout d’abord à une sorte de pneumonie.

Cela souligne la difficulté des scientifiques à remonter la trace du virus, pour déterminer avec exactitude l’origine de la maladie.