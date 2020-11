Malade, Harvey Weinstein est «suivi de près» en prison

Actuellement en prison pour viol, l'ancien producteur Harvey Weinstein est tombé malade. Le centre où il est incarcéré n'a pas précisé s'il s'agissait du coronavirus.

«Nous ne pouvons ni confirmer, ni nier» qu'Harvey Weinstein est atteint du Covid-19, a déclaré un de ses représentants. Il a développé une forte fièvre, et son état est surveillé.

Pas plus de détails avec le porte-parole du Département des services correctionnels et de la surveillance communautaire de l'Etat de New York. Il a refusé de commenter le cas de Weinstein, qui purge en ce moment une peine de 23 ans de prison pour viol. Le porte-parole a cependant affirmé que toute personne présentant des symptômes du coronavirus serait testée et isolée.

Personne à risque

Coronavirus ou pas, l'état de santé d'Harvey Weinstein est préoccupant. Le producteur de Scream et de Pulp Fiction est considéré comme une personne très à risque. En plus de ses 68 ans et de son poids, il présente de graves problèmes de santé, dont une insuffisance cardiaque et une hypertension artérielle.

Sa santé était d'ailleurs l'un des principaux arguments de la défense lors de son procès, en mars dernier. Harvey Weinstein y était apparu avec un déambulateur. Ses avocats avaient aussitôt affirmé qu'une peine de 23 ans de prison reviendrait à le condamner à perpétuité.

Cette condamnation risque cependant de se rallonger, puisqu'Harvey Weinstein doit aussi faire face à des accusations de viol et d'agression sexuelle à Los Angeles (Californie). S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 140 ans de prison.