L'intelligence artificielle permet de créer des visages plus vrais que nature

C'est un vrai business. Plusieurs entreprises se sont spécialisées dans la vente de «visages» entièrement réalisés grâce à l'intelligence artificielle (IA). Plus vrais que nature, ces derniers se retrouvent ensuite sur Internet, permettant par exemple de créer de faux profils sur les réseaux sociaux.

«Il existe maintenant des entreprises qui vendent de fausses personnes», explique la journaliste américaine Kashmir Hill du New York Times, donnant quelques exemples des différentes offres disponibles sur le marché. Sur le site Web Generated.Photos par exemple, il est possible d'acheter une fausse personne pour 2,99 dollars ou encore 1.000 personnes pour 1.000 dollars.

Sur le site web ThisPersonDoesNotExist.com («Cette Personne N'existe Pas» en français, ndlr), c'est même gratuit. Il suffit donc de choisir puis de télécharger de faux visages, avant de les utiliser pour se créer des personnages dans un jeu vidéo par exemple ou pour égayer un site web.

Encore plus réalistes, certains visages pourront désormais parler ou afficher une émotion. C'est le cas de ceux commercialisés par l'entreprise américaine Rosebud, qu'il sera ensuite possible d'éditer au fil du temps. Sur son site web, celle-ci propose en effet de créer de fausses personnes animées, capables de bronzer l'été ou de sourire pour la photo. Et pour utiliser son faux «visages» pendant plusieurs années, rien de plus simple, puisque Rosebud vous propose de les vieillir, de les grossir...

It was pretty interesting to set up our own A.I. system and generate hundreds of faces to see how it's done. This story with @kashhill explores how good the technology is getting and how you can spot the fakes. https://t.co/NB5rlIlm4h pic.twitter.com/8qzNlTU0Qd

— Jeremy White (@blueshirt) November 21, 2020