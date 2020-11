Vidéo : l'impressionnant plongeon d'un météore dans l'océan Indien filmé depuis un navire

Un spectacle impressionnant et exceptionnel. Un navire appartenant à l'agence nationale australienne de recherche scientifique (CSIRO), a pu filmer en direct la chute d'un météore qui a fini sa course dans l'océan Indien.

Cette scène incroyable a été capturée le 18 novembre dernier par le paquebot RV Investigator de la Csiro (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), alors qu'il naviguait près des côtes de Tasmanie, un État insulaire isolé situé au large de la côte sud de l'Australie.

L'organisme gouvernemental australien à l'origine des images, et dont la mission consiste à cartographier les fonds marins, possède en effet sur son bateau une caméra qui filme l'environnement alentour 24 heures sur 24 et sept jours sur sept jours.

La Csiro a ainsi pu faire un compte-rendu détaillé de la chute du météore, précisant qu'il s'était échoué peu avant 21 h 30, ce qui explique l'éclair de soleil translucide transpercant le ciel.

Un événement qualifié de véritable «coup de chance», par le chef de bord John Hooper, qui a témoigné auprès du média australien ABC.

Watch this stunning footage of a meteor breakup captured by @CSIRO's research vessel 'Investigator' off the southern coast of Tasmania.





The vision shows the extremely bright #meteor crossing the sky and then breaking up over the ocean. Read more: https://t.co/mJSMOPNCjr pic.twitter.com/GLgQWskRma

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) November 19, 2020