Une boîte de cartes Pokémon vendue plus de 300.000 euros, un record

L'engouement pour les cartes Pokémon est toujours aussi fort. Et certains passionnés sont prêts à débourser des sommes folles pour mettre la main dessus. A l’image de ce collectionneur américain, qui, lors d’une vente aux enchères, a dépensé pas moins de 360.000 dollars, soit environ 300.000 euros, pour s’offrir des cartes Pokémon. Un record.

Plus précisément, il est devenu l’heureux acquéreur d’une boîte encore scellée de boosters de cartes Pokémon, datant de la première édition, sortie en 1999, a indiqué dans un communiqué de presse la maison Heritage Auctions, qui a organisé la semaine dernière la vente «Comics and Comic Art Auction».

Interrogé par Comic Book Resources, le superviseur des enchères Jesus Garcia a raconté que les acheteurs «étaient particulièrement agressifs». Ce set est «le summum pour tous les collectionneurs de Pokémon», a-t-il ajouté.

Cette boîte provient «d'un très faible tirage, et en trouver une qui est encore scellée et en si bon état», est très rare, c’est pourquoi «la demande était si forte», a encore expliqué le superviseur, précisant qu'il s’agit d’un record de vente pour une boîte de cartes Pokémon.

Le mois dernier, le vidéaste de 25 ans Logan Paul a acheté un coffret similaire pour 198.000 dollars (environ 166.000 euros). Il l'avait ensuite ouvert en direct sur sa chaîne Youtube afin de lever des fonds pour une association.

Outre un Pikachu et un Leveinard très bien côtés, l’acteur avait découvert un Dracaufeu, qui vaut environ 70.000 dollars (plus de 59.000 euros). Quelques jours plus tard, c’est le rappeur Logic qui avait fait parler de lui en dépensant plus de 200.000 dollars (environ 170.000 euros) pour une carte première édition de Dracaufeu (ou Charizard).

D’après la société d'investissement en cartes à collectionner CardHops, il s’agit de la vente la plus élevée pour cette carte.

A PSA 10 Base Set 1st Edition Charizard just sold at auction with an ending bid of $183,812.00 via @IconicAuctions.





Including the 20% buyer's premium, the total transaction value exceeds $220k.





As of now, this is the highest known sale of the card. pic.twitter.com/2mwkoopTvL

— Cardhops (@Cardhops) October 10, 2020