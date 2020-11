Etats-Unis : Sharon Stone dans l'équipe de Joe Biden

Une surprise de taille. La méga-star Sharon Stone, qui s'était déjà engagée contre Donald Trump, a annoncé faire partie de l'équipe de transition du nouveau président américan, Joe Biden. Et l'actrice hollywoodienne pourrait bien ne pas s'arrêter là.

Elle s'est récemment confiée alors qu'elle était invitée de l'émission télévisée Extra, animée par Billy Bush, neveu de l'ancien président George W. Bush. Interviewée à distance, Sharon Stone a révélé faire partie «de l'équipe de transition de Biden». Avant d'ajouter : «si le président ou la vice-présidente Harris me demandent de travailler sur les maladies infectieuses, je le ferai et j'utiliserai toute mon expérience dans la lutte contre les maladies infectieuses, après une vie entière consacrée à les comprendre».

Même si ce n'est pas sa facette la plus connue du grand public, la star de Basic Instinct est engagée depuis de longues années dans le domaine de la santé. Elle est en effet ambassadrice de l'American Foundation for AIDS Research (Amfar), association de lutte contre le SIDA, depuis 1995. Elle doit d'ailleurs recevoir une récompense pour son engagement, ce jeudi 26 novembre, lors des Research in Action Awards 2020. A ses côtés, se trouvera aussi le docteur Anthony Fauci, l'un des scientifiques qui gère l'épidémie de Covid aux Etats-Unis, avec qui elle travaille depuis longtemps.

Lors de son passage télévisé, Sharon Stone, 62 ans, s'est ensuite confiée sur la suite de sa carrière : «maintenant que j'en suis au troisième acte de ma vie, je veux être davantage utile et productive». Et elle a notamment été interrogée pour savoir si elle envisageait de se présenter à une élection : «On m'a demandé de faire beaucoup de choses au cours de ma carrière. Jusqu'à présent, on ne m'a pas demandé d'être dans une position publique où la bureaucratie ne me lierait pas les mains et ne m'empêcherait pas d'agir... Mais si on me demandait d'être dans une position publique qui me permettrait de faire plus, je le ferais».

Par ailleurs, la star d'Hollywood a révélé que le coronavirus la touchait de très près, son beau-frère et sa sœur ayant contractée la maladie. Cette dernière, qui était déjà atteindre d'un lupus, souffre encore du virus. «Elle a ce qu'on appelle un Covid de longue durée, donc elle a beaucoup de mal à se rétablir… Je ne sais pas si elle s'en remettra jamais totalement».