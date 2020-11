Blinken, Kerry, Haines... : les premiers noms de l'administration Biden

S'il ne prendra ses fonctions de président des Etats-Unis qu'à partir du 20 janvier prochain, Joe Biden n'est pas en vacances pour autant. En attendant de pouvoir s'installer derrière le bureau ovale, le président élu doit constituer son futur gouvernement. Les premiers noms viennent d'être révélés ce lundi et le reste de son administration sera connue mardi 24 novembre.

Secrétaire d'Etat

Son nom sonnait déjà comme une évidence : Antony Blinken, l'un des plus proches conseillers de Joe Biden en matière de politique étrangère, obtient le poste crucial de secrétaire d'Etat.

A partir du 20 janvier, ce diplomate de 58 ans sera donc chargé de mener la diplomatie américaine. Il a déjà fait ses armes en la matière puisqu'il a occupé le poste de secrétaire d'Etat adjoint sous la présidence de Barack Obama, entre 2015 et 2017, alors que Joe Biden était vice-président.

Sécurité intérieure

S'il est confirmé par le Sénat, Alejandro Mayorkas, 60 ans, sera le premier homme d'origine hispanique à la tête du ministère de la Sécurité intérieure. Cet avocat cubano-roumain faisait partie des candidats pressentis.

Sous la présidence de Barack Obama, Alejandro Mayorkas a été directeur des services de citoyenneté et d'immigration des Etats-Unis, avant d'être promu au poste de secrétaire adjoint du département de Sécurité intérieure. Il a notamment joué un rôle crucial dans l'amélioration des relations entre les Etats-Unis et Cuba.

Directrice du Renseignement national

C'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste. Avril Haines, 51 ans, a été conseillère adjointe à la sécurité nationale et directrice adjointe de la CIA sous l'administration Obama.

En tant que directrice du Renseignement national, elle sera notamment chargée de coordonner les différentes agences fédérales actives dans ce domaine.

Under the Biden-Harris administration, American national security and foreign policy will be led by experienced professionals ready to restore principled leadership on the world stage and dignified leadership at home. Read more: https://t.co/ojrTxrzafV

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 23, 2020