Election américaine : quels Etats n’ont pas encore certifié leurs résultats ?

Non, le processus de l'élection américaine n'est pas terminé. Si Joe Biden a été donné gagnant par les grands médias du pays, et que ces résultats sont théoriquement fiables, il faut attendre plusieurs étapes pour que cela soit rendu officiel. L'une d'entre elles est la certification du vote par les différents Etats.

Ainsi, une fois que le dépouillement des voix est terminé, les autorités doivent vérifier les résultats afin de les valider définitivement. Les règles peuvent varier légèrement d'un Etat à l'autre, mais globalement, le tout commence à l'échelle locale, avec la certification au niveau de la commune ou du comté. Ensuite, une fois que tout est remonté, les Etats valident eux-même dans un délai donné, ce qui donnera un certain nombre de grands électeurs au candidat vainqueur.

Sachant que ceux-ci sont au nombre de 538, il en faut 270 pour remporter le scrutin. Et à l'heure actuelle, sur le papier, il n'y a pas eu suffisamment de certifications pour dégager le gagnant. Selon le décompte du New York Times, Joe Biden a officiellement 148 des 306 grands électeurs qui lui sont promis, contre 196 sur 232 pour Donald Trump. Il y a cependant aucun espoir pour un retournement de situation pour le président sortant, puisque l'immense majorité des Etats républicains et des Etats clés ont d'ores et déjà certifié leur vote.

C'est notamment le cas de la Pennsylvanie, de l'Arizona, de la Géorgie ou encore du Michigan, où l'équipe de Donald Trump espérait inverser la tendance. Au 1er décembre, il reste encore à attendre la certification des voix dans 14 Etats ainsi que dans le district de Columbia. Parmi ceux-ci, Joe Biden devrait valider Washington, l'Oregon, la Californie, Hawaï, l'Illinois, New York, le New Jersey, le Maryland et le New Hampshire. Donald Trump pourra lui compter sur le Kansas, le Missouri, le Tennessee, le Mississippi et l'Alaska.

La date limite pour valider les résultats au niveau de l'Etat est le 8 décembre. Cela laisse le temps d'organiser le vote du collège électoral, qui a lieu le 14 décembre, et qui sera quant à lui dépouillé le 6 janvier 2021 au Sénat. Ce n'est qu'à ce moment que le processus sera définitivement terminé, et qu'il ne restera que l'investiture à organiser le 20 janvier pour que Joe Biden soit effectivement considéré comme le 46e président des Etats-Unis.