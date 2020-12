«Quelle heure est-il sur cette photo ?» : cette énigme de la CIA qui affole Twitter

Vous vous sentez l'âme d'un espion ? Pour savoir si vous pourriez endosser le costume de James Bond ou d'Ethan Hunt, voici une petite énigme proposée par la CIA.

L'agence de renseignement américaine a en effet lancé sur son compte Twitter un challenge à ses trois millions de followers, afin de «tester [leurs] talents d'analyse».

Sur le tweet, on peut lire une simple question : «Quelle heure est-il sur cette photo ?», accompagnée d'un cliché de scène hivernale. Et pour que le défi ne soit pas insurmontable, l'agence propose trois réponses : 7h, 11h, et 15h.

Sur la photo en question, on distingue des routes enneigées, des habitations, des bus scolaires, des sapins ou encore des remontées mécaniques. Assez d'éléments pour que chacun y aille de son interprétation.

«Les ombres sont plus grandes, ce qui arrive tôt le matin ou au coucher du soleil, il est tôt c'est-à-dire 7 heures du matin car les routes ne sont toujours pas encombrées», estime un internaute.

«A la montagne, le soleil projette des ombres beaucoup plus tard que dans les champs. Il n'y a pas de lumière aux fenêtres. Ce n'est certainement pas 7h du matin. Peu probable même 11h car les lampadaires sont allumés. Il est peut-être 15h car les lampadaires sont allumés, à 16h il fait nuit à la montagne», analyse un autre.

D'autre sont plus dubitatifs : «Cela dépend du lieu, de l'état, de la météo, de la température, trop de choses, dont la qualité de l'image...».

Au final, 53,1% des internautes ont estimé que la photo avait été prise à 7h, 33,9% ont choisi 15h, et seulement 13% ont opté pour 11h.

#TuesdayTrivia





Put your analysis skills to the test.





What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020