Une course de voitures télécommandées sur la Lune en 2021, grâce à SpaceX

Certains enfants les commandent à Noël pour jouer devant chez eux, SpaceX souhaite plutôt les voir foncer sur la Lune. L’entreprise aérospatiale d’Elon Musk a en effet décidé de s’associer à l’organisation d’une course de voitures télécommandées autonomes sur l’astre céleste, prévue en octobre 2021.

La société MoonMark, qui crée des contenus multimédias et éducatifs et a initié le projet, a mis en concurrence six universités internationales, pour présenter chacune un modèle de bolide et réaliser plusieurs défis. Deux ont déjà présenté un modèle valable : la «Team Atlas», de Buenos Aires (Argentine), et la «Team Ilstar», de Shanghai (Chine). Les autres ont encore un peu de temps.

Les voitures télécommandées autonomes (dont le coût a été estimé à environ 50.000 dollars, soit 41.000 euros) devront subir une série de tests, afin de s’assurer qu’elles supporteront le voyage spatial et les conditions lunaires. Pendant ce temps, Herman Tilke, connu pour avoir réalisé plusieurs circuits de Formule 1, imaginera un tracé sur les dunes du sol lunaire, au niveau de l'Oceanus Procellarum (l'océan des Tempêtes).

Relancer l'intérêt pour la Lune

Il sera ensuite temps, en octobre prochain, d’envoyer les deux vainqueurs sur le satellite terrestre. C’est là que SpaceX doit entrer en jeu, en mettant à disposition une partie du chargement de sa fusée Falcon 9. Les petites voitures occuperont 8% des 100 kilos de charge utile transportée par l’appareil. Le reste sera utilisé pour du matériel de la Nasa.

Outre l’aspect ludique et le côté sensationnel et fun de cette course, le but de ce concours est d’associer les plus jeunes au développement de projets lunaires et de ramener le public à s'intéresser au satellite terrestre. Il s’inscrit ainsi dans un contexte où la Nasa a affirmé son ambition de renvoyer des hommes sur la Lune en 2024.