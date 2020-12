Abdel Fattah al-Sissi à Paris : une visite embarrassante

Personne n'est véritablement à l'aise. Emmanuel Macron reçoit le président égyptient Abdel Fattah al-Sissi pour une visite d'Etat de deux jours ce 6 décembre. Une rencontre qui vient avec son lot de critiques, d'attentes et de risques.

Car le président français est en difficulté dans le monde musulman. Dans le sillage de la mort de Samuel Paty, Emmanuel Macron avait soutenu le droit à la caricature, ce qui avait causé de grandes manifestations à l'encontre de la France dans une bonne partie des pays à majorité musulmane. Une bonne entente avec l'Egypte, pays très présents dans les discussions concernant la stabilité du Moyen-Orient et la lutte contre le terrorisme, est donc primordiale selon le gouvernement.

Il est clair que la visite du président égyptien va donc dans le sens d'un retour au calme. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, s'était quant à lui rendu au Caire le 8 novembre dernier pour réaliser «un travail d'apaisement».

Les droits de l'Homme en question

Cependant, les difficultés ne s'arrêtent pas là. En effet, Abdel Fattah al-Sissi est dans le viseur d'ONG qui défendent les droits de l'Homme. Son gouvernement est accusé de réprimer violemment la population, et d'imposer des arrestations arbitraires.

De plus, Amnesty International a également dénoncé une forte augmentation des mises à mort. Ainsi, l'ONG assure qu'au moins 57 personnes ont été tuées sur les deux derniers mois, quand on en dénombrait 32 sur l'année 2019. Dans ce contexte, Human Right Watch appelle tout simplement la France à «mettre fin au soutien inconditionnel au gouvernement égyptien».

Reste à savoir en quelle mesure ces questions seront abordées entre les deux chefs d'Etat ces prochains jours. Emmanuel Macron, qui cherche en premier lieu à apaiser les tensions, pourrait ne pas être très offensif sur la question. Jean-Yves Le Drian, sans en dire plus, avait expliqué en avoir discuté lors de sa visite.