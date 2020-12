Coronavirus : la situation devient dramatique aux Etats-Unis

Après les fêtes de Thanksgiving, les Etats-Unis se retrouvent confrontés à une grave accélération des contaminations au Covid-19.

Les chiffres montaient depuis plusieurs mois - suscitant l'inquiétude de nombreux observateurs sanitaires. Les Etats-Unis se retrouvent de nouveau dans l'oeil du cyclone de la pandémie.

Le pays a battu tous les records, ce jeudi 3 novembre, avec plus de 217.000 contaminations et 3.000 décès enregistrés dans la journée. Selon le Covid Tracking project- un projet de suivi collaboratif de la pandémie-, 100.000 hospitalisations auraient été comptabilisées en ce jour noir.

En Caroline du Sud, un hôpital de campagne avec 50 lits de secours a dû être monté en urgence sur une scène de parking. «C'est comme si on se retrouvait en zone de guerre», raconte un médecin de l'hôpital El Centro à CNN. Avec l'augmentation des prises en charge, de nombreux hôpitaux se trouvent aujourd'hui au bord de la saturation.

Les flux de déplacements lors de la fête du Thanksgiving, au cours de laquelle des milliers d'Américains ont rejoint leurs familles, ont contribué à la hausse des contaminations au sein des foyers, alors que les faibles températures contraignaient à se retrouver en intérieur.

Le président sortant Donald Trump est épinglé pour sa gestion de la crise sanitaire, alors qu'il est engagé dans sa bataille de contestation du résultat électoral. Le républicain et son secrétaire d'Etat Mike Pompeo ont organisé des réceptions de fin d'année, rassemblant près de 900 convives - pointe Le Monde.

Le président continue de minimiser la pandémie, qu'il désigne souvent avec dédain comme «un virus chinois». A l'opposé de cette stratégie décriée, le président élu Joe Biden a choisi de placer le Covid-19 comme sa priorité. Il a rassemblé plusieurs experts dans une équipe chargée de plancher sur la crise - à laquelle il a proposé au Dr Fauci, haï par le camp Trump, de participer.

Dans une interview à CNN, le démocrate a annoncé cette semaine qu'il mettrait en place le jour de son arrivée en fonction le 20 janvier prochain, une obligation du port du masque pour 100 jours.

President-elect Joe Biden tells CNN's Jake Tapper he will ask all Americans to wear masks for the first 100 days after he takes office: "I think we'll see a significant reduction ... to drive down the numbers considerably" https://t.co/ympLWgxWA3 pic.twitter.com/N35a5kv1LN

— CNN (@CNN) December 3, 2020