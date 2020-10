Pour Donald Trump, le docteur Fauci est un «idiot»

Le président américain Donald Trump a de nouveau pris pour cible, lundi 19 octobre, le docteur Anthony Fauci, l'un des scientifiques les plus respectés aux Etats-Unis, en première ligne dans la lutte face au coronavirus.

«Les gens en ont marre (d’entendre parler) du Covid», a déclaré le dirigeant américain lors d'une conversation téléphonique avec des membres de son équipe de campagne, rendue public par plusieurs médias qui y ont eu accès.

«Les gens disent : ‘laissez-nous tranquilles’. Ils en ont marre. Marre d’entendre Fauci et tous ces idiots», a-t-il ajouté. «Ce type est un désastre», a-t-il appuyé alors que la pandémie a fait près de 220.000 morts aux États-Unis.

«Il est là depuis 500 ans», a encore lancé le président républicain, pour parler de cet immunologue de 79 ans reconnu mondialement. Une charge pour le moins saugrenue, lorsque Donald Trump lui-même est âgé de 74 ans.

«Si nous l’avions écouté, nous aurions eu 700.000 ou 800.000 morts», a encore dit Donald Trump, qui ne semble pourtant pas prêt à limoger le docteur Fauci à l’approche de l’élection présidentielle du 3 novembre, car ce serait, dit-il «contreproductif».

Dr. Fauci is one of our country’s most distinguished public servants. He has served 6 presidents, starting with Ronald Reagan. If more Americans paid attention to his advice, we’d have fewer cases of COVID-19, & it would be safer to go back to school & back to work & out to eat.

— Sen. Lamar Alexander (@SenAlexander) October 19, 2020