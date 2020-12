Coronavirus : tout savoir sur la campagne de vaccination qui s’ouvre ce mardi au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni va devenir ce mardi 8 décembre le premier pays occidental à entamer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Un «moment historique», s'est enthousiasmé le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock.

Le vaccin de Pfizer administré

Après avoir démontré une efficacité de 95 % selon les résultats complets de leur phase finale d'essais cliniques, le vaccin développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech a été autorisé la semaine dernière au Royaume-Uni, ce dernier devenant le premier pays du monde à l'approuver. C'est ce vaccin américano-allemand, dit «à ARN messager», qui va être injecté aux Britanniques lors de la première phase de la campagne de vaccination. En Russie, où la vaccination a débuté samedi, c'est le vaccin russe Spoutnik V qui est utilisé.

Des publics prioritaires

Le gouvernement britannique a défini des publics prioritaires pour la vaccination, classés en neuf groupes, qui seront directement contactés par les services de santé. Les résidents des maisons de retraite et le personnel y travaillant arrivent en premiers. Suivent les soignants et les plus de 80 ans. Ces neuf catégories prioritaires - dans lesquels on trouve également les personnes vulnérables et avec des pathologies chroniques - correspondent à 99 % des morts du coronavirus, qui a fait plus de 61.000 victimes au Royaume-Uni, soit le pays le plus endeuillé d'Europe.

Les autorités espèrent parvenir à vacciner - de façon volontaire et non obligatoire - ces neuf publics prioritaires d'ici au printemps prochain. Environ 800.000 doses seront disponibles dès cette semaine, permettant de vacciner 400.000 individus, puisque le remède de Pfizer et BioNTech nécessite deux injections, à 21 jours d'intervalle. Au total, le gouvernement britannique a commandé 40 millions de doses de ce vaccin pour 2020 et 2021, ce qui permettra de vacciner 20 millions de personnes, soit un peu moins du tiers de la population du royaume. Sur ce total, 4 millions de doses sont attendues d'ici à la fin de l'année selon une responsable du NHS, le système public de santé britannique, citée par le Guardian.

Un défi logistique

Dans une lettre envoyée récemment aux professionnels de santé du pays, le NHS a souligné que «l'ampleur et la complexité» du programme de vaccination anti-Covid en faisaient «l'un des plus grands défis auxquels le système de santé britannique a jamais dû faire face». Une fois arrivés au Royaume-Uni depuis la Belgique, où ils sont fabriqués, les vaccins de Pfizer et BioNTech doivent être conservés entre -70 et -80 °C. Ils restent stables à une température comprise entre 2 et 8 °C, mais seulement pendant cinq jours, et doivent être déplacés avec précaution.

Pour la première phase de vaccination, 50 hôpitaux en Angleterre ont été choisis comme «hubs» pour recevoir et administrer les vaccins, un nombre qui va aller en s'accroissant. L'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord commenceront aussi les vaccinations mardi dans des hôpitaux. Selon le ministre de la Santé britannique Matt Hancock, 1.000 centres de vaccination seront installés partout dans le pays à partir de la semaine prochaine. Une fois que la vaccination pourra être généralisée, grâce à de nouvelles livraisons du vaccin de Pfizer et BioNTech ou d'autres - Londres a sécurisé plus de 350 millions de doses auprès de sept fabricants -, de grands sites de vaccination seront mis en place dans des stades de football ou des centres de conférences.

La reine Elizabeth II bientôt vaccinée

Selon plusieurs journaux britanniques, la reine d'Angleterre Elizabeth II et son mari, le prince Philip, feront partie des premiers à se faire vacciner. Non pas en vertu de leur statut, mais bien de leur âge. La populaire souveraine est en effet âgée de 94 ans, et son époux de 99 ans, ce qui les place parmi les publics prioritaires. Selon le Mail on Sunday, ils auraient suivi les conseils de leurs médecins, tout en espérant que leur geste, qu'ils rendront public, incite le plus grand nombre à se faire vacciner.

De son côté, le Premier ministre britannique Boris Johnson attendra son tour, a affirmé sa porte-parole la semaine dernière. «Nous savons qu'il ne voudrait pas prendre une dose destinée à quelqu'un d'extrêmement vulnérable et qui devrait l'avoir avant lui», a déclaré Allegra Stratton. Hospitalisé en soins intensifs en avril dernier après avoir contracté le Covid-19, «BoJo», 56 ans, figure dans le huitième groupe (sur neuf) des personnes prioritaires définies par les autorités.

Pour encourager les Britanniques à se faire vacciner, plusieurs célébrités se sont engagées à le faire, selon le Sunday Mirror, parmi lesquelles le chanteur irlandais Bob Geldof, 69 ans, le guitariste des Rolling Stones Ronnie Wood, 73 ans, ou l'humoriste des Monty Python Michael Palin, 77 ans.