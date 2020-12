Coronavirus : le vaccin chinois Sinopharm efficace à 86 %

Les Emirats arabes unis ont approuvé mercredi 9 décembre le vaccin produit par le géant pharmaceutique chinois Sinopharm, affirmant qu'il était efficace à 86 % au regard des conclusions des analyses de phase III.

Dans la course mondiale au vaccin contre le SARS-CoV-2, trois entreprises chinoises sortent du peloton au niveau mondial : CanSino, laboratoire privé mais proche de l'académie militaire de médecine, Sinovac Biotech, autre entreprise privée basée à Pékin, et Sinopharm, donc, réputé pour être le bras pharmaceutique de l'Etat chinois.

D'après les autorités de Pékin, si, officiellement, elles ont décidé d'effectuer la troisième phase des tests de Sinopharm, soit la plus avancée avant une mise sur le marché, à l'étranger, c'est parce que le Covid-19 est «presque complètement sous contrôle en Chine».

China's Covid vaccine from Sinopharm is 86% effective, UAE says https://t.co/UWveGp14nh

— CNBC (@CNBC) December 9, 2020