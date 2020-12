Coronavirus : en Russie, pas d'alcool pendant 2 mois pour les personnes vaccinées

Une nouvelle difficile à avaler. Alors que la campagne de vaccination contre le coronavirus a démarré la semaine dernière en Russie, les autorités ont recommandé aux personnes se faisant vacciner d'éviter de boire de l'alcool pendant deux mois, de façon à ce que l'efficacité du remède soit maximale.

Cette période de deux mois doit commencer avant même la première injection du vaccin développé par l'institut russe Gamaleïa, appelé Spoutnik V, qui nécessite l'administration de deux doses à 21 jours d'intervalle. «La consommation d'alcool doit cesser au moins deux semaines avant la vaccination», a déclaré mardi la cheffe de l'agence sanitaire russe, Anna Popova, lors d'une interview à la radio russe Radio Komsomolskaya Pravda.

Puis il faut continuer à s'abstenir pendant «42 jours après la première injection», a-t-elle indiqué, expliquant que c'est durant ce laps de temps que se forme l'immunité contre le coronavirus. «Si nous voulons rester en bonne santé et avoir une forte réponse immunitaire, ne buvez pas d’alcool», a-t-elle plaidé, les Russes restant parmi les plus gros buveurs du monde (11,7 litres d'alcool pur par habitant de plus de 15 ans en 2016), malgré une chute de 43 % de la consommation entre 2003 et 2016.

La même recommandation avait été émise par la vice-Première ministre russe en charge de la santé, Tatiana Golikova, en fin de semaine dernière. Elle avait en effet appelé dès vendredi les Russes à éviter de boire de l'alcool et de prendre des médicaments immunosuppresseurs pendant 42 jours après la première injection du vaccin, dans des propos rapportés par l'agence de presse russe TASS.

Deux mois ou seulement six jours ?

Une voix dissonante s'est faite entendre ce mercredi, celle d'Alexander Gintsburg, le directeur de l'institut Gamaleïa, le centre de recherche d'Etat qui a développé le vaccin russe. Cité par le compte Twitter officiel de Spoutnik V, le microbiologiste russe a tenu à revenir sur ce qu'il qualifie de «fake news», affirmant que s'abstenir de boire de l'alcool pendant trois jours après chacune des deux injections suffisait. Une consigne qui s'applique selon lui à tous les vaccins.

Dr Gintsburg, the developer of #SputnikV, comments on fake news re. 42 days of alcohol abstinence: We’re not talking about a complete ban on alcohol, moderate consumption is allowed. We advise refraining from alcohol for 3 days after each injection, which applies to all vaccines. pic.twitter.com/qcFFzELqMw — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 9, 2020

«Un verre de champagne ne fera de mal à personne, pas même à votre système immunitaire», a-t-il également déclaré dans un tweet plein d'humour, accompagné d'une photo de l'acteur américain Leonardo DiCaprio, un verre de champagne à la main, dans le film «Gatsby le Magnifique». Selon les autorités sanitaires russes, 100.000 personnes ont déjà été reçu une dose du vaccin.