Anniversaire : Haribo fête ses 100 ans dans un climat tendu

Des bonbons centenaires. Le géant de la confiserie Haribo fête ce 13 décembre ses cent ans. Une date qui aurait dû théoriquement donner le sourire aux employés et à la direction, mais qui est plus difficile que prévu.

Ainsi, les célébrations ne seront pas ce qui restera le plus de ce mois de décembre pour Haribo. En effet, l'usine historique de la marque à Zwickau, dans la région de la Saxe, va devoir fermer ses portes. La direction tente de réduire les coûts alors que la concurrence du secteur est féroce, mais les 150 employés concernés et les responsables politiques locaux dénoncent la fermeture et demandent des solutions.

Quatre entreprises seraient intéressées par une reprise de l'usine, de manière à éviter la perte pure et simple des emplois dans cette région. Car outre le coup à l'image d'Haribo, la fermeture du site est également symbolique pour tout le pays. En effet, il avait été racheté à la chute du mur de Berlin et était une preuve physique de la réunification et de sa réussite.

En France en revanche, la marque se porte bien. Comme le rappelait un article des Échos en janvier 2020, la décennie passée aura été celle de l'ancrage d'Haribo sur le territoire hexagonal. Entre 2013 et 2019, la part de marché est ainsi passée de 31% à 40%. Mais malgré cela, une centaine de postes avaient déjà été supprimés en France en 2017 pour répondre à des questions de concurrence mondiale.