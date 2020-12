Chez les chats, les symptômes du Covid-19 ne durent que deux jours, selon une étude

On sait que les chats peuvent être infectés par le SARS-CoV-2, plusieurs cas ayant été rapportés dans le monde. En revanche, nos petits compagnons à quatre pattes ne semblent pas réagir de la même manière au virus.

D’après une étude menée par des scientifiques de l'Université de Lettonie des sciences et technologies de la vie (LLU), et relayée par le site Lsm.lv, les chats récupèrent plus rapidement que les humains. Alors que chez un patient atteint du Covid-19 les symptômes durent de cinq à dix jours en moyenne, chez les félins, ils ne dureraient que deux jours.

Avant d’arriver à cette conclusion, les chercheurs ont testé des dizaines de félins. Ils ont a chaque fois réalisé un frottis de gorge, une prise de sang afin de détecter les anticorps, et recueillis des échantillons de selles.

Les analyses ont révélé que «plusieurs chats ont développé des anticorps contre le Covid-19. Cela signifie qu’ils ont été en contact avec le virus et qu’ils ont développé une réponse immunitaire», a déclaré le Dr Gundega Mūrniece de la Faculté de médecine vétérinaire du LLU.

l'infection est «spontanément résolutive»

A l’issue de leurs recherches, les scientifiques ont également constaté que la plupart du temps, cette infection est «spontanément résolutive», c’est à-dire qu’elle guérit rapidement sans traitement, et que les chats présenteraient «des signes cliniques de la maladie pendant 2-3 jours», a souligné de son côté Kaspars Kovaļenko, le doyen de la Faculté de médecine vétérinaire du LLU.

Des études complémentaires permettront de savoir précisément pour quelles raisons les chats semblent être plus résistants que les humains face au Covid-19. Mais d'après le professeur Kovaļenko, cela serait lié à leur immunité naturelle et à d'autres facteurs génétiques.