Une nouvelle variante inquiétante du coronavirus identifiée au Royaume-Uni

Matt Hancock, le ministre britannique de la Santé, a déclaré, ce lundi 14 décembre, que les autorités sanitaires du Royaume-Uni ont recensé un millier de cas d'une nouvelle variante du coronavirus SARS-CoV-2 ces derniers jours dans le sud-est de l'Angleterre.

Cette découverte, a-t-il précisé, pourrait être liée à une hausse des infections, récemment constatée.

«Les premières analyses suggèrent que cette variante se propage plus vite que les variantes existantes», a même indiqué Matt Hancock devant la Chambre des Communes, l'équivalent, outre-Manche de notre assemblée nationale.

Le Ministre Britannique de la Santé, @MattHancock, a annoncé aujourd’hui plus de 1,000 cas d'une nouvelle variante de #coronavirus trouvés dans le Sud Est de l’Angleterre qui pourrait être à l'origine d'une propagation rapide. #COVID19 https://t.co/Kdmy7vP7xz — Alexander Seale (@AlexSeale) December 14, 2020

«Je dois souligner à ce stade que rien n'indique que cette variante augmente les probabilités de cas graves et la dernière évaluation clinique dit qu'il est hautement improbable que cette mutation ne puisse répondre à un vaccin», a-t-il néanmoins insisté en se voulant rassurant.

Plus de 400 variantes déjà recensées

Dans les faits, il est en effet largement admis à présent que le SARS-CoV-2 est un coronavirus qui mute beaucoup.

Le mois dernier, le virologue français Bruno Lina avait notamment indiqué que plus de 400 variantes du coronavirus parti de Chine il y a maintenant près d'un an avaient été identifiées à travers le monde.

«Il y a eu des mutations ponctuelles qui ont été observées mais aucune d’entre elles n’a aujourd’hui entraîné de différences significative», avait assuré le médecin français.

Reste qu'aujourd'hui Londres et certaines régions du sud-est de l'Angleterre s'apprêtent à passer sous le plus haut niveau d'alerte en raison de cette augmentation «exponentielle» des cas de Covid-19 qui pourrait être liée à cette mutation du virus.

Le passage au troisième niveau d'alerte implique notamment la fermeture des hôtels, pubs et restaurants, qui ne peuvent que faire de la livraison ou de la vente à emporter et des lieux culturels comme les cinémas, théâtres et musées. Il interviendra à 00H01 mercredi heure locale.

Le 8 décembre dernier, le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à lancer une grande campagne de vaccination contre le coronavirus. Une Irlandaise du Nord de 90 ans, Margaret Keenan, avait été la première à recevoir le sérum, sous les objectifs des caméras du monde entier.