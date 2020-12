Des «pluies d’iguanes» prévues en Floride pour Noël

La Floride, au climat d’ordinaire chaud et humide, va être confrontée à d’importantes baisses de températures en cette fin d’année. Les météorologistes alertent donc sur des possibles chutes d'iguanes.

Un Noël bien plus froid que d’habitude. «Des températures entre 0 et 4 degrés sont attendues, et des chutes d’iguanes sont possibles. Suivez les prévisions en direct et restez au chaud !» a prévenu le Service national de météorologie de Miami et du Sud de la Floride sur les réseaux sociaux.

Dec 21 - Brrr! Much colder temps expected for Christmas. Low temperatures in the 30s/40s and falling Iguanas are possible. Keep up with forecast changes and stay warm! #flwx pic.twitter.com/BRYfugIE5Q — NWS Miami (@NWSMiami) December 21, 2020

En effet, ces reptiles dorment souvent dans les arbres, et sont habitués aux températures élevées et au climat humide de cet État du Sud des États-Unis. Lorsqu’il fait froid, ils se mettent dans un état léthargique, restent complètement immobiles, et peuvent ainsi tomber des arbres.

Les experts météorologiques de Floride rappellent régulièrement, lorsque les températures baissent, les risques de voir un iguane tomber sur le trottoir. Interrogé en début d’année par CNN, Ron Magill, responsable de la communication du Zoo de Miami, explique : «le seuil de température à partir duquel les iguanes commencent à entrer en état de léthargie dépend beaucoup de leur taille.» Ainsi, plus ils sont grands, plus ils peuvent résister au froid.

Certains iguanes tentent donc de s’adapter en allant se réfugier dans des terriers ou dans des points d’eau, et parfois dans les habitations, pour survivre au froid.

Ces animaux sont toutefois considérés comme une espèce invasive en Floride. Les autorités ont par ailleurs déjà appelé par le passé les habitants à tuer les iguanes lorsqu’ils en rencontrent, pour tenter de limiter l’invasion.