Vidéo : une anti-masque fait un scandale dans un supermarché américain

Déjà vue plus d'1,5 million de fois sur Twitter en moins de 24 heures, une vidéo présentant une anti-masque faisant un scandale dans un supermarché a provoqué la colère des internautes aux Etats-Unis.

Une mère de famille, présente avec son fils, a ainsi enregistré et filmé les propos d'une jeune femme qui refusait de porter un masque dans ce magasin de Los Angeles, alors que les employés se sont succédés pour lui intimer de respecter les règles d'hygiène obligatoires.

La responsable du supermarché CVS a même dû intervenir. Même si le ton a monté à plusieurs reprises, la cliente se disait dans son droit et a expliqué que «comme elle n'était pas malade, elle n'avait pas besoin de porter le masque». Elle s'avance également a expliqué que le nombre de morts liées à la pandémie est «un mensonge». «Je suis une personne en bonne santé, je ne vois pas pourquoi je porterai un masque et je ne suis pas folle», explique-t-elle devant des clients et des employés qui sont restés interloqués.

Part II: a healthcare worker who sees overcrowded hospitals tries to reason with her, as do I. pic.twitter.com/TWvCny0Y7N — Ty Stiklorius (@tystiklorius) December 27, 2020

La personne qui a filmé les événements a également posté une seconde vidéo dans son thread Twitter où elle se permet de l'interroger sur sa prétendue bonne santé. «Comment le savez-vous ?», lui demande-t-elle. «Parce que je n'ai aucun symptôme», lui répond la jeune femme qui ne veut plus entendre parler de masque ni en porter. «Il a été démontré que la propagation asymptomatique est un mythe», affirme la cliente pointée du doigt, niant par là-même ce que les scientifiques et médecins du monde entier ont expliqué et démontrés depuis des décennies.