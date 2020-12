Un SDF sauve les animaux d'un refuge en flammes au péril de sa vie

Un sans-abri américain est devenu un héros. Il n’a pas hésité à risquer sa vie pour sauver des chats et des chiens piégés dans l'incendie d'un refuge pour animaux, à Atlanta.

«J’étais super nerveux, je ne vais pas mentir», a confié à CNN le héros du jour, Keith Walker. Le 18 décembre dernier, cet Américain âgé de 53 ans a surpassé sa peur pour se jeter dans le refuge qui brûlait.

"My dog is my best friend, and I wouldn't be here without him, so I knew I had to save all those other dogs," Keith Walker said. https://t.co/HXHVL8WG0a

— CNN (@CNN) December 27, 2020