«Je veux juste mes 11.780 voix» : Donald Trump fait pression sur la Géorgie pour modifier le nombre de votes

Donald Trump n’admet toujours pas sa défaite. Le Washington Post a divulgué ce dimanche un enregistrement du président américain, faisant pression sur Brad Raffensperger, secrétaire d’État de la Géorgie, lui demandant de «trouver 11.780 bulletins» qui lui manquent.

Lors d’un appel téléphonique de plus d’une heure, dont le Washington Post s’est procuré un enregistrement, Donald Trump a tenté de convaincre Raffensperger de procéder à un recomptage des voix en Géorgie, et de lui rajouter des voix afin d’annuler la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de novembre dernier.

«Le peuple de Géorgie est en colère, le peuple du pays est en colère. Et il n'y a rien de mal à dire, vous savez, que vous avez recalculé», déclare-t-il au secrétaire d’État. «Tout ce que je veux faire, c'est ça. Je veux juste trouver 11 780 votes (...). Parce que nous avons gagné l'État», continue-t-il. «Il est impossible que j'aie perdu la Géorgie. C’est impossible. Nous avons gagné par des centaines de milliers de voix.»

Deux mois après l’élection présidentielle, Donald Trump ne semble toujours pas prêt à accepter sa défaite. Pourtant, Brad Raffensperger tient tête au président, et lui répond : «vos chiffres sont faux».

Mécontent de son entretien avec le secrétaire d’État, Donald Trump a par la suite déclaré sur Twitter : «J'ai parlé hier au secrétaire d'État Brad Raffensperger du comté de Fulton et de la fraude électorale en Géorgie. Il n'a pas voulu, ou n'a pas pu, répondre à des questions telles que l'escroquerie des "bulletins sous la table", la destruction des bulletins, les "électeurs" hors de l'État, les électeurs morts, etc. Il ne sait rien !»

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021